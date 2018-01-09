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    09 Ocak 2018, Salı
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    koruma altında

    Jeremain Lens koruma altında
    Trabzonspor'un talip olduğu ancak Beşiktaş'ın gitmesine izin vermediği 'e 'ten koruma geldi. Sakatlığı geçmeyen Gökhan Töre'den umudunu kesen Güneş, Lens'i içine kapanık hallerinden kurtarmak istiyor. Tecrübeli hocanın, Babel ve Atiba'dan eski takım arkadaşları ile daha fazla vakit geçirmelerini istediği öğrenildi.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:30
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