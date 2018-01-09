Jeremain Lens koruma altında
Trabzonspor'un talip olduğu ancak Beşiktaş'ın gitmesine izin vermediği Jeremain Lens'e Şenol Güneş'ten koruma geldi. Sakatlığı geçmeyen Gökhan Töre'den umudunu kesen Güneş, Lens'i içine kapanık hallerinden kurtarmak istiyor. Tecrübeli hocanın, Babel ve Atiba'dan eski takım arkadaşları ile daha fazla vakit geçirmelerini istediği öğrenildi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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