Larin hazır kıta

Cenk Tosun'u Everton'a satan Beşiktaş, santrfor arayışlarını dört koldan sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, listenin ilk sırasındaki isimlerden biri olan Cyle Larin ile her konuda anlaşmaya vardığı ifade edilirken; bunun 'yatırım' transferi olacağı ve Beşiktaş yönetiminin Cenk'in yerine başka bir santrfor daha alacağı ifade edildi. Siyah-beyazlıların senelik 1,5 milyon euro teklif ettiği, Beşiktaş'tan 2 milyon euro isteyen Larin; son görüşmenin ardından yıllık 1.6 milyon euro'luk teklife 'tamam' dedi.



ANLAŞMA 4.5 SENELiK YAPILACAK

BEŞİKTAŞ yönetimi böylece 22 yaşındaki genç forvet ile her konuda anlaşmaya vardı. Yaklaşık 1 yıldır siyah-beyazlıların gündeminde olan Larin'i Türkiye'ye davet eden yetkililer, İstanbul'da görüşmeleri yaptıktan sonra sağlık kontrollerinde de bir sorun çıkmazsa 4.5 yıllık resmi imzayı attırmayı hedefliyor. Bu arada Larin'in kulübü MLS Ligi takımlarından Orlando City ise Kanadalı oyuncu için Beşiktaş'tan 3 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

KARTAL'IN SON TEKLiFi 500 BiN EURO

Siyah-beyazlılar ise Orlando City'ye "500 bin euro verelim" yanıtını verdi. Beşiktaş'ın bu kadar düşük bir rakam önermesinin nedeninin ise, Larin'in sözleşmesinin 45 gün sonra (Şubat ayının sonunda) bitecek olması. Türkiye'de ise transfer dönemi 31 Ocak'ta sona eriyor. Beşiktaş yönetimi, istediği rakama Larin'i alırsa gelip hemen imzayı atacak; alamazsa ise oyuncuya ön sözleşme imzalatılacak ve siyah-beyazlı formayı önümüzdeki sezon giyecek.



ABD KURALLARI SIKINTI YARATTI

ABD Ligi kuralları gereğince bu ligden başka bir lige transfer gerçekleşirse oyuncu için federasyona para ödeniyor. 22 yaşındaki oyuncu için 5 milyon euro gibi bir rakamın federasyon tarafından talep edildiği, Beşiktaş'ın bunu cüzi bir rakama çekmeye çalıştığı bildirildi.



Mini yorum: Dev gibi bir golcü / Turgay DEMİR

Cyle Larin, gerçekten dev gibi bir forvet..

1.88'lik boyuna rağmen hareketli olduğunu da söylemeliyiz. Bildiğim kadarıyla Şenol hoca videolarını da izledi ve olumlu rapor verdi. Hemen belirteyim Larin, Beşiktaş'ı kurtaracak adam değil. Kanadalı oyuncu, resmi açıklamalar yapıldığı takdirde bir kaç güne gelebilir ama olmazsa sezon sonuna kalır. Yanisi şu; Cyle Larin bir yatırım ve Beşiktaş onu alsa bile bir golcü daha transfer edecek.