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    09 Ocak 2018, Salı
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    Everton bize, biz size!

    Everton bize, biz size!

    , dün sabahki idmanda ’dan futbolcu ödemelerinin yapılmasını isterken; Başkan “Everton’dan Cenk’in parası gelir gelmez hesaba yatırılacak” sözü verdi

    Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş dün sabahki idman öncesinde 'ödemeler' konusunda mini bir toplantı gerçekleşti. Başkan Orman, sabah idmanına sürpriz bir ziyarette bulundu. İdmanı takip eden basın mensuplarının yanından hızlıca geçen ve direkt olarak moralsiz görünen hocanın yanına giden Orman, 'in "Benim sizden tek isteğim ödemelerin zamanında yapılması. Bu konuda sıkıntı var, ne zaman çözülecek?" sorusuyla karşılaştı.

    Güneş'in bu sorusu üzerine Başkan Orman da, "Everton'dan Cenk'in parası gelir gelmez, paralar hesaba yatırılacak. En kısa sürede bu sorun ortadan kalkacak" diyerek garanti verdi. Başkan Orman, Şenol Güneş ile yaptığı birkaç dakikalık görüşmenin ardından aynı hızla idman sahasından ayrıldı.

    Turgay DEMİR
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:11
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