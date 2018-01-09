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    09 Ocak 2018, Salı
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    ’u yalnız bırakmam

    Cenk Tosun’u yalnız bırakmam
    'nin eski büyükelçisi , sosyal medya hesabından hakkında açıklama yaptı. Cenk Tosun için "Ona göz kulak olacağım" diyen Moore, milli oyuncunun yanlış maviyi seçtiğini belirterek "Cenk ile ilgili çok tweet alıyorum. Söz, ona göz kulak olacağım. Yalnız keşke yanlış mavi formayı seçmeseydi" diye yazdı.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:10
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