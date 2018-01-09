Cenk Tosun’u yalnız bırakmam
İngiltere'nin Ankara eski büyükelçisi Richard Moore, sosyal medya hesabından Cenk Tosun hakkında açıklama yaptı. Cenk Tosun için "Ona göz kulak olacağım" diyen Moore, milli oyuncunun yanlış maviyi seçtiğini belirterek "Cenk ile ilgili çok tweet alıyorum. Söz, ona göz kulak olacağım. Yalnız keşke yanlış mavi formayı seçmeseydi" diye yazdı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
Cenk Tosun’u yalnız bırakmam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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