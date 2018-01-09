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HEPSİ
    09 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’i kaptırmayın

    Zeki Çelik’i kaptırmayın
    Tecrübeli oyuncu 'ün yanına bir sağ bek daha isteyen , gözünü İstanbulspor'da forma giyen 'e dikti. Lille'in takibe aldığı 1997 doğumlu genç oyuncunun Türkiye'de ezeli rakiplerine de kaptırılmasını istemeyen Güneş verdiği raporda, önümüzdeki dönemde muhtemel yabancı sayısının düşmesinin sıkıntıya neden olacağını belirterek; böyle genç yıldızları elden kaçırmamaları gereğinin altını çizdi.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:10
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