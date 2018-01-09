Zeki Çelik’i kaptırmayın
Tecrübeli oyuncu Gökhan Gönül'ün yanına bir sağ bek daha isteyen Şenol Güneş, gözünü İstanbulspor'da forma giyen Zeki Çelik'e dikti. Lille'in takibe aldığı 1997 doğumlu genç oyuncunun Türkiye'de ezeli rakiplerine de kaptırılmasını istemeyen Güneş verdiği raporda, önümüzdeki dönemde muhtemel yabancı sayısının düşmesinin sıkıntıya neden olacağını belirterek; böyle genç yıldızları elden kaçırmamaları gereğinin altını çizdi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
Zeki Çelik’i kaptırmayın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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