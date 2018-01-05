Wenger'e 3 maç ceza
Arsenal Teknik Direktörü Wenger, hakemlere yönelik davranışından dolayı 3 maçtan men ve para cezası aldı
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'ın teknik direktörü Arsene Wenger'e üç maçtan men ve para cezası verildi.
İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransız teknik adama West Bromwich Albion maçının ardından hakemlere yönelik söz ve davranışları nedeniyle 3 maçtan men ve 40 bin sterlin para cezası verildiği kaydedildi.
Wenger, başkent temsilcisinin Federasyon Kupası'nda Nottingham Forest, Lig Kupası'nda Chelsea ve Premier Lig'de Bournemouth ile oynayacağı maçlarda takımının başında yer alamayacak.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:48
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Yevhen Seleznyov, Akhisarspor'da
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özk geçmiş olsun bar pavyon gezer izmirde artık
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Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
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MUSA harun kardeş,centilmenlik lafları iyi güzel de bu konuda konuşamayacak tek taraftar topluluğuGS dır.onun taraftarlarıdırTRABZONSPORU
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Arda Turan resmi hesabından duyurdu!
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karakartal ya bırak arda yapıyosun yapıyosun sonra photoshop diyosun hep bi kılıf uyduruyorsun. koskoca barcelonadasın gündeme geldiğin konulara bak...
Wenger'e 3 maç ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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