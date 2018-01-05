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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Wenger'e 3 maç ceza

    Wenger'e 3 maç ceza

    Arsenal Teknik Direktörü Wenger, hakemlere yönelik davranışından dolayı 3 maçtan men ve para cezası aldı

    İngiltere takımlarından Arsenal'ın teknik direktörü 'e üç maçtan men ve para cezası verildi.

    İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransız teknik adama West Bromwich Albion maçının ardından hakemlere yönelik söz ve davranışları nedeniyle 3 maçtan men ve 40 bin sterlin para cezası verildiği kaydedildi.

    Wenger, başkent temsilcisinin Federasyon Kupası'nda Nottingham Forest, Lig Kupası'nda ve 'de Bournemouth ile oynayacağı maçlarda takımının başında yer alamayacak.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 19:48
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