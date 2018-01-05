2017'nin en iyi Afrikalı futbolcusu Salah
Liverpool forması giyen Mısırlı Salah, kariyerinde ilk defa Yılın Afrikalı Futbolcusu ödülünü kazandı
İngiltere kulübü Liverpool'un Mısırlı hücum oyuncusu Muhammed Salah, kariyerinde ilk kez Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi.
Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamaya göre 2017'nin en iyi Afrikalı futbolcusu ödülü, Gana'nın başkenti Akra'da gerçekleştirilen törende sahibini buldu.
Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylamada, Senegalli takım arkadaşı Sadio Mane ve 2015'in kazananı Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang'ı geride bırakan Salah, kariyerinde ilk defa bu ödüle layık görüldü.
İlk kez 1992'de verilen ödülü bugüne kadar 17 farklı futbolcu kazandı. Bu ödülü en fazla kazanan isimler, dörder kezle Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o ve Manchester City'nin Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Yaya Toure oldu.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:45
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Özbek: "Çalışmalarımızın karşılığını 2018'de göreceğiz"
Toplam 2
Yorum
yiğit hep vrak vrak bırak artık bırak ! düş artık yakamızdan defolup gitsen de karanlıklar, kara bulutlar bitse aydınlığa çıksa şu kulüp !
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Flaş iddia! Hagi...
Toplam 2
Yorum
turcu Babasi nerede, cocuk nerde ? His bir zaman bu cocuk babasi gibi olmaz ....
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Terim’e dev destek
Toplam 8
Yorum
Aslan BIR GERCEK DAHA VAR BUNLAR F.TERIME GÖZ KIRPDIGINDA S.GÜNESIN DURUSUNU GÖSTEREMEYIP G.SARAYI NASIL SATTIGINI UNUTMAYALIM !
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