Arsenal'dan savunmaya takviye
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Yunanistan'ın PAS Giannina takımından savunma oyuncusu Konstantinos Mavropanos'u transfer etti.
Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Yunan futbolcu Mavropanos ile sözleşme imzalandığı duyuruldu. Transferin detaylarına yer verilmeyen açıklamada, Mavropanos'un gelişimini tamamlayabilmesi adına kiralık olarak başka bir takıma gönderileceği belirtildi.
İngiltere basınında yer alan haberlerde, transferin 2,2 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.
Genç futbolcu, PAS Giannina formasıyla bu sezon 16 maça çıktı ve 3 gol attı.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:17
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Cristico’nun gelmesi zor
Toplam 1
Yorum
Fb Bu adamı getirin solda çözüm olsun kafamız rahat etsin
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Fransızlar 10 milyon euro önerdi, F.Bahçe reddetti!
Toplam 11
Yorum
Kanarya Sakın bu çocuğu satmayın ozana tanıdığınız şansın yarısını tanıyın yeter 7 milyonluk ozanı gördük 3. Ligde oynayamaz
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Diarra önerisi!
Toplam 5
Yorum
Oynar Bu adam bu yaşta bile olsa oynar
Arsenal'dan savunmaya takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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