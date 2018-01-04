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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    'dan savunmaya takviye

    <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a>'dan savunmaya takviye

    ekibi , Yunanistan'ın PAS Giannina takımından savunma oyuncusu Konstantinos Mavropanos'u transfer etti.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Yunan futbolcu Mavropanos ile sözleşme imzalandığı duyuruldu. Transferin detaylarına yer verilmeyen açıklamada, Mavropanos'un gelişimini tamamlayabilmesi adına kiralık olarak başka bir takıma gönderileceği belirtildi.

    İngiltere basınında yer alan haberlerde, transferin 2,2 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

    Genç futbolcu, PAS Giannina formasıyla bu sezon 16 maça çıktı ve 3 gol attı.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:17
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