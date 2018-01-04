Eski kaleci Dudley hayatını kaybetti

İngiliz basınında yer alan habere göre, kariyerinde 1984-88 yılları arasında Aston Villa, daha sonra da West Bromwich Albion takımlarının kalesini koruyan Dudley, kronik karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 47 yaşında vefat etti.

İki çocuğu bulunan Dudley için geçen yıl kasım ayında düzenlenen yardım maçında 8 bin sterlin toplanmıştı.