Eski kaleci Dudley hayatını kaybetti
Eski kaleci Derek Dudley, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.
İngiliz basınında yer alan habere göre, kariyerinde 1984-88 yılları arasında Aston Villa, daha sonra da West Bromwich Albion takımlarının kalesini koruyan Dudley, kronik karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 47 yaşında vefat etti.
İki çocuğu bulunan Dudley için geçen yıl kasım ayında düzenlenen yardım maçında 8 bin sterlin toplanmıştı.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:48
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Bjkli Yönetime helal olsun gercekten iyi is yapiyor pwktemeki gönderip llarin ve balotelliyi alsak nokta atisi olur
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bir garip İnşallah doğru haberdir.Hem yabancı sınırı açısından önemli bu iki oyuncu hem Şenol hocamız bu iki oyuncuyu geliştirir,hem almanya altapısı
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