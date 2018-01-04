 Eski kaleci Dudley hayatını kaybetti – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Eski kaleci Dudley hayatını kaybetti

    Eski kaleci Dudley hayatını kaybetti

    Eski kaleci , karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

    İngiliz basınında yer alan habere göre, kariyerinde 1984-88 yılları arasında , daha sonra da West Bromwich Albion takımlarının kalesini koruyan Dudley, kronik karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 47 yaşında vefat etti.

    İki çocuğu bulunan Dudley için geçen yıl kasım ayında düzenlenen yardım maçında 8 bin sterlin toplanmıştı.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:48
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