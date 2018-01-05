Artık yeni bir Türk derbisi daha var: Hem de bu akşam!

HEPSİ GÖZ ÖNÜNDE

Real Madrid'den sonra Arsenal'e transfer olan ve yıllardır Avrupa futbolunda adından söz ettiren Mesut Özil, Dortmund'dan Manchester City'e giden İlkay Gündoğan ve bu sezon attığı 'yılın golü' seçilen Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can... Hepsi dünya futbolunun gözbebeği Premier Lig'de forma giyiyor. Bu oyuncuların formalarını giydiği takımların karşı karşıya geldiği maçlar tüm dünyada takip edilirken Türkiye'de özel ayrı bir ilgi görüyor. Çünkü bu maçlar bizim için 'Türk derbisi'







4 BÜYÜK TAKIM 4 YILDIZ TÜRK OYUNCU

Hepsi forma giydiği takımın yıldızı konumunda ve geri planda olmayan isimler: Mesut, İlkay ve Emre... Bu isimlerin yanına şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tüm dikkatleri üzerine çeken Cenk Tosun da katıldı. Artık Manchester City, Arsenal ve Liverpool'un kendi aralarında oynadığı ve müthiş bir heyecana sahne olan mücadelelere Everton maçları da dahil oldu.







VE BÜYÜK GÜN: LIVERPOOL-EVERTON MAÇI BU AKŞAM

BBC'nin düzenlediği yılın golü anketinde Watford'a attığı gol yılın golü seçilen, 2017-2018 sezonunda forma giydiği 17 Premier Lig maçında 1 gol atıp, 3 de asist yapan Emre Can ile Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol, 2 asisti bulunan Cenk Tosun bu akşam karşı karşıya gelebilir. Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak ve tivibuSpor 3'ten canlı yayımlanacak FA Cup 3. Tur maçında Cenk'in sahada olması yüksek ihtimal gözükürken, konuyla ilgili açıklama yapan Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce "Umarım Liverpool maçında kadroda olabilir" ifadelerini kullanmıştı.







Premier Lig'de forma giyen Türk oyuncuların 2017-2018 performansları:

Mesut Özil / Arsenal (Premier Lig 18 maç 4 gol 5 asist)





İlkay Gündoğan / Manchester City (Preimer Lig 15 maç 1 gol, 1 asist / Şampiyonlar Ligi 5 maç 2 asist )







Emre Can / Liverpool (Premier Lig 17 maç 1 gol 1 asist / Şampiyonlar Ligi 8 maç 3 gol)



