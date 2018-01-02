 M.United üç maç sonra kazandı – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    M.United üç maç sonra kazandı

    M.United üç maç sonra kazandı

    İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında , deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup etti.

    Premier Lig'de son haftalarda zirveden uzaklaşan , Goodison Park'ta Everton'a konuk oldu. Manchester United, 57. dakikada Anthony Martial ve 81. dakikada Jesse Lingard'ın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

    Ligde üç hafta sonra kazanan Manchester United, 47 puana ulaşarak maç fazlasıyla Chelsea'nin önünde ikinci sıraya yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Everton ise 27 puanla 9. sırada kaldı.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:24
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