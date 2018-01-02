 Liverpool yeni yıla galibiyetle başladı – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    yeni yıla galibiyetle başladı

    <a href="/index/liverpool?id=db9cc489-cd81-43d6-a33f-869437520241" class="" rel="tag">Liverpool</a> yeni yıla galibiyetle başladı

    İngiltere 'in 22. haftasında Burnley'ye konuk olan , uzatma dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

    , Mısırlı Muhammed Salah ve Brezilyalı Philippe Coutinho gibi önemli oyuncularından yoksun çıktığı mücadelede, Turf Moor Stadı'nda Burnley'ye konuk oldu.

    Konuk takım, karşılaşmanın 61. dakikasında 'nin golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 87. dakikada Johann Berg Gudmundsson'un golüyle cevap veren Burnley, durumu 1-1'e getirdi. , 90+4. dakikada Ragnar Klavan'ın attığı golle mücadeleyi 2-1 kazanarak yeni yıla galibiyetle başladı.

    'de üst üste 3. galibiyetini elde eden Liverpool, 44 puana ulaşarak 4. sırada yer aldı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan sezonun sürpriz takımlarından Burnley ise 34 puanla 7. sırada kaldı.

    Günün diğer bir maçında Huddersfield Town'ı ağırlayan Leicester City, Riyad Mahrez, İslam Slimani ve Marc Albrighton'ın golleriyle 3-0 galip geldi. ise deplasmanda Stoke City'yi Ayoze Perez'in kaydettiği golle 1-0 yendi.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:32
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