Liverpool yeni yıla galibiyetle başladı
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Burnley'ye konuk olan Liverpool, uzatma dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Liverpool, Mısırlı Muhammed Salah ve Brezilyalı Philippe Coutinho gibi önemli oyuncularından yoksun çıktığı mücadelede, Turf Moor Stadı'nda Burnley'ye konuk oldu.
Konuk takım, karşılaşmanın 61. dakikasında Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 87. dakikada Johann Berg Gudmundsson'un golüyle cevap veren Burnley, durumu 1-1'e getirdi. Liverpool, 90+4. dakikada Ragnar Klavan'ın attığı golle mücadeleyi 2-1 kazanarak yeni yıla galibiyetle başladı.
Premier Lig'de üst üste 3. galibiyetini elde eden Liverpool, 44 puana ulaşarak 4. sırada yer aldı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan sezonun sürpriz takımlarından Burnley ise 34 puanla 7. sırada kaldı.
Günün diğer bir maçında Huddersfield Town'ı ağırlayan Leicester City, Riyad Mahrez, İslam Slimani ve Marc Albrighton'ın golleriyle 3-0 galip geldi. Newcastle United ise deplasmanda Stoke City'yi Ayoze Perez'in kaydettiği golle 1-0 yendi.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:32
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Terim istedi! Devre arası geliyor
Toplam 14
Yorum
metinn ne gunlere kaldik bal yapmayan 2.böcek hakan balta gibi ne akar ne kokar bunu biz biliyoruz ama terim yine sapkadan tavsan cikarma pesinde
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
fatih dikmeci bu açıklama görüşüldüğünün kanıtıdır. fatih terim delikanlıdırrrri çık açıkla. ne zaman görüştün. gs alanya maçından öncemiiiiiiiiii
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
metinn ne olmus yani oyuncu gelmek istiyor mu istemiyor mu diye sormayacaklar mi neticede sözlesmeli oyuncunuz konu GS olunca biyerlerinizebatanNe
Liverpool yeni yıla galibiyetle başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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