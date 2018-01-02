 14 saniyelik ızdırap bitti – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    14 saniyelik ızdırap bitti

    14 saniyelik ızdırap bitti
    Leicester City sezon başında Sporting Lizbon'dan Adrien Silva'yı 25 milyon euro'ya renklerine bağlamıştı. Ancak transferi 14 saniye geç bildirdiği için Silva ilk yarı boyunca forma giyememişti. Transfer dönemi açılır açılmaz Silva'nın resmi kaydı FIFA'ya gönderildi. Oyuncu sezonun ikinci yarısında formasını giyebilecek.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:10
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