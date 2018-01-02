 Guardiola umudu kesti – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Guardiola umudu kesti

    Guardiola umudu kesti
    MANCHESTER City'yi şaha kaldıran teknik direktör 'nın transferdeki hedefi 'di. İki kulüp arasında haftalardır süren görüşmelerden sonuç alınamadı. Guardiola "Alexis için birkaç kez temas kurduk ancak ben onun 'de kalacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 'i kaybetme aşamasındaki , Alexis'e yüklü bir kontrat önerecek.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:53
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