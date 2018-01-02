 İlkay’dan yine örnek davranış – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    İlkay’dan yine örnek davranış

    İlkay’dan yine örnek davranış
    Kariyerini M.City'de sürdüren memleketi Batman'a yardımlarını sürdürüyor. Tecrübeli oyuncu, Dursunbey'de yatağa bağlı bir tavandaşa hasta yatağı hediye etti. Ayrıca Batmanlı öğrencilere de spor malzemesi desteğinde bulundu.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlkay’dan yine örnek davranış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN