 Dybala, ManU’ya – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    , ManU’ya

    <a href="/index/dybala?id=1f40862f-fca5-44eb-98fa-447700820dc4" class="" rel="tag">Dybala</a>, ManU’ya
    Manchester United bu sezon City'nin bir hayli geriside kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho hücum hattını 'tan 'yı alarak güçlendirmek istiyor. Transferde aracı olarak da eski 'lu Paul Pogba'yı kullanıyor
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:49
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