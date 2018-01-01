 ManU, Everton'ı deplasmanda yendi – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    ManU, Everton'ı deplasmanda yendi

    ManU, Everton'ı deplasmanda yendi

    , ligde Everton'ı deplasmanda 2-0 yendi.

    22'nci hafta mücadelesinde , deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup etti.

    Goodison Park'ta oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 2'nci yarının başlarında baskılı bir oyun sergileyen , Anthony Martial'in 57'nci dakikada kaydettiği güzel golle 1-0 öne geçti. Daha sonra ev sahibi ekip baskısını artırdı ve birçok pozisyona girdi ancak son noktayı koyan isim Jesse Lingard oldu. Lingard 81'inci dakikada skoru 2-0'a getirerek Everton'ın umutlarını bitirdi ve maçın skorunu belirledi.

    Bu sonuçla birlikte puanını 47'ye yükseltirken, Everton 27 puanda kaldı.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:44
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