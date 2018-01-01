ManU, Everton'ı deplasmanda yendi
Manchester United, ligde Everton'ı deplasmanda 2-0 yendi.
İngiltere Premier Lig 22'nci hafta mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup etti.
Goodison Park'ta oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 2'nci yarının başlarında baskılı bir oyun sergileyen Manchester United, Anthony Martial'in 57'nci dakikada kaydettiği güzel golle 1-0 öne geçti. Daha sonra ev sahibi ekip baskısını artırdı ve birçok pozisyona girdi ancak son noktayı koyan isim Jesse Lingard oldu. Lingard 81'inci dakikada skoru 2-0'a getirerek Everton'ın umutlarını bitirdi ve maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 47'ye yükseltirken, Everton 27 puanda kaldı.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:44
-
Beni 2. devre görün
Toplam 5
Yorum
hadi görelim Tamam ama sakın kaybolma birtaraflara
-
Terim ve Güneş aynı isim için devrede!
Toplam 2
Yorum
Fuzuli Beşiktaş alalım dediyse başka kimse alamaz Fatih palavralara başladı ama herkez tanıyor kendisini boşa kürek çekiyor
-
Demba Ba dönüyor! İşte maliyeti...
Toplam 4
Yorum
bjktufan 2 senedir oynamayan adama yıllık 2,5m euro neredeyse garanti para verilecek yazık değil mi o paraya kulübede oturacak.genç oyuncu alın
ManU, Everton'ı deplasmanda yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.