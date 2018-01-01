Liverpool son nefeste kazandı

Turf Moor Stadyumu'nda oynanan müsabakada ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Mücadelede gol perdesini açan isim Liverpool'dan Sadio Mane oldu. Mane attığı şık golle takımını 61'inci dakikada 1-0 öne geçirdi.



87'nci dakikada sahneye Johann Gudmundsson çıktı. İzlandalı oyuncu skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Tam 'maç bitti' derken Liverpool'a galibiyeti getiren gol geldi. Maçın uzatma dakikalarında Ragnar Klavan topu filelere gönderdi ve Liverpool sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 44'e yükseltirken, Burnley 34 puanda kaldı.



Bugün Premier Lig'de sonuçlanan diğer maçlarda ise skorlar şu şekilde:

Brighton - Bournemouth: 2-2

Leicester City - Huddersfield Town: 3-0

Stoke City - Newcastle United: 0-1