Liverpool son nefeste kazandı
İngiltere Premier Lig 22'nci hafta maçında Liverpool, deplasmanda Burnley'i 2-1 mağlup etti.
Turf Moor Stadyumu'nda oynanan müsabakada ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Mücadelede gol perdesini açan isim Liverpool'dan Sadio Mane oldu. Mane attığı şık golle takımını 61'inci dakikada 1-0 öne geçirdi.
87'nci dakikada sahneye Johann Gudmundsson çıktı. İzlandalı oyuncu skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Tam 'maç bitti' derken Liverpool'a galibiyeti getiren gol geldi. Maçın uzatma dakikalarında Ragnar Klavan topu filelere gönderdi ve Liverpool sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 44'e yükseltirken, Burnley 34 puanda kaldı.
Bugün Premier Lig'de sonuçlanan diğer maçlarda ise skorlar şu şekilde:
Brighton - Bournemouth: 2-2
Leicester City - Huddersfield Town: 3-0
Stoke City - Newcastle United: 0-1
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 20:18
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Beni 2. devre görün
Toplam 5
Yorum
hadi görelim Tamam ama sakın kaybolma birtaraflara
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Terim ve Güneş aynı isim için devrede!
Toplam 2
Yorum
Fuzuli Beşiktaş alalım dediyse başka kimse alamaz Fatih palavralara başladı ama herkez tanıyor kendisini boşa kürek çekiyor
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Demba Ba dönüyor! İşte maliyeti...
Toplam 4
Yorum
bjktufan 2 senedir oynamayan adama yıllık 2,5m euro neredeyse garanti para verilecek yazık değil mi o paraya kulübede oturacak.genç oyuncu alın
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