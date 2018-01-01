 Liverpool son nefeste kazandı – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    son nefeste kazandı

    Liverpool son nefeste kazandı

    İngiltere 22'nci hafta maçında , deplasmanda Burnley'i 2-1 mağlup etti.

    Turf Moor Stadyumu'nda oynanan müsabakada ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Mücadelede gol perdesini açan isim 'dan oldu. Mane attığı şık golle takımını 61'inci dakikada 1-0 öne geçirdi.

    87'nci dakikada sahneye Johann Gudmundsson çıktı. İzlandalı oyuncu skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Tam 'maç bitti' derken Liverpool'a galibiyeti getiren gol geldi. Maçın uzatma dakikalarında Ragnar Klavan topu filelere gönderdi ve Liverpool sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
    Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 44'e yükseltirken, Burnley 34 puanda kaldı.

    Bugün 'de sonuçlanan diğer maçlarda ise skorlar şu şekilde:
    Brighton - Bournemouth: 2-2
    Leicester City - Huddersfield Town: 3-0
    Stoke City - Newcastle United: 0-1

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:18
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