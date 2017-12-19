Moyes kendinden emin
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın İskoç teknik direktörü David Moyes, tüm takımları çalıştırabilecek düzeyde olduğunu söyledi.
Geçen ay West Ham United'ın başına getirilen Moyes, İngiltere basınına yaptığı açıklamada kendinden emin ifadeler kullandı.
Kulübünde başarılı olmak istediğini belirten 54 yaşındaki teknik adam, "Dünyadaki tüm kulüplerde görev yapabilecek kaliteye sahibim. Bunu yapabileceğimi West Ham United'da kanıtlayacağım." şeklinde konuştu.
West Ham United'ı hak ettiği yere taşımayı amaçladığını ifade eden Moyes, "Hiçbir şey başarmadan itibar kazanamazsınız. Her yeni görevde neler yapabileceğinizi göstermeniz gerek. Ben de bunu başarmak için West Ham United'a geldim." yorumunu yaptı.
Takımının başında ilk 4 maçını kazanamayan İskoç çalıştırıcı, daha sonra son şampiyon Chelsea'ye karşı 1-0 ve Stoke City önünde 3-0'lık galibiyetler elde etti. Premier Lig'de 18 haftada 17 puan toplayan West Ham United, 15. sırada bulunuyor.
Kariyerine Preston North End'de başlayan Moyes, 11 yıl boyunca Everton'da çalıştı. Tecrübeli teknik adam Everton'ın ardından görev aldığı takımlarda ise bekleneni veremedi. Sir Alex Ferguson'ın ayrılmasının ardından 6 yıllık sözleşme imzaladığı Manchester United'da 10 ay görev yapabilen Moyes, Real Sociedad ve Sunderland'de yaklaşık birer yıl çalıştı.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:04
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Moyes kendinden emin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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