Chelsea ile Arsenal tek golle kazandı
Ligin 18. haftasında Chelsea, Southampton'ı, Arsenal ise Newcastle United'ı 1-0 yendi
İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren ekiplerden Chelsea ile Arsenal, rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
Ligin 18. hafta mücadelesinde Stamford Bridge Stadı'nda Southampton'ı ağırlayan Chelsea, 45. dakikada Marcos Alonso'nun golüyle öne geçerek karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Son üç lig maçından sadece 1 puan çıkarabilen Arsenal ise Emirates Stadı'nda konuk ettiği Newcastle United'ı Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil'in 23. dakikada ağları havalandırmasıyla 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından ligde Chelsea 38 puanla üçüncü, Arsenal ise 33 puan ve maç fazlasıyla dördüncü sırada yer aldı.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:54
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Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
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‘Hentbolda mı?..’
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taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
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F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
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