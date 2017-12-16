Chelsea ile Arsenal tek golle kazandı

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren ekiplerden Chelsea ile Arsenal, rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Ligin 18. hafta mücadelesinde Stamford Bridge Stadı'nda Southampton'ı ağırlayan Chelsea, 45. dakikada Marcos Alonso'nun golüyle öne geçerek karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Son üç lig maçından sadece 1 puan çıkarabilen Arsenal ise Emirates Stadı'nda konuk ettiği Newcastle United'ı Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil'in 23. dakikada ağları havalandırmasıyla 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından ligde Chelsea 38 puanla üçüncü, Arsenal ise 33 puan ve maç fazlasıyla dördüncü sırada yer aldı.