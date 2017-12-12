Arsenal'den Mesut Özil için son teklif

Haftalık talep ettiği 300 bin pound isteyen ve bu ücreti ödemeye yanaşmayan Topçular'la henüz yeni kontrat imzalamayan Mesut Özil için Arsenal son bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Arsene Wenger'in Alexis Sanchez'le birlikte takımda tutmak istediği Mesut'a haftalık 235 bin pound teklif yapılacak.

Fakat İngiliz basını bu teklifin yıldız oyuncuyu tatmin etmeyeceğinden emin.

Daily Mail, Mirror ve Independent gibi İngiltere'nin önde gelen gazeteleri 29 yaşındaki oyuncunun bu teklifi de geri çevireceğini ve sezon sonunda kendi yoluna gideceğini yazarken İngiliz ekibinin taraftarları sosyal medyada ağırlıklı olarak Mesut için 300 bin pound ödenmemesi ve gitmek istiyorsa yol verilmesi gerektiği yönünde fikir belirtiyor.



