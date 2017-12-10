 Merseyside derbisinde kazanan çıkmadı – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Merseyside derbisinde kazanan çıkmadı

    Merseyside derbisinde kazanan çıkmadı

    İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında karşılaşan Liverpool ile Everton 1-1 berabere kaldı

    İngiltere Premier Lig'de oynanan derbide Liverpool ile Everton sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

    Ligin 16. haftasında Liverpool, Anfield Stadı'nda oynanan Merseyside derbisinde Everton'ı ağırladı.

    Liverpool, 42. dakikada son haftaların formda futbolcusu Mohamed Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti. Everton, rakibine 77. dakikada Wayne Rooney'nin penaltıdan attığı golle cevap verdi ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

    Bu sonuçla Liverpool puanını 30 yaptı. Everton ise 19 puana çıktı.

    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:30
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