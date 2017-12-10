Merseyside derbisinde kazanan çıkmadı
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında karşılaşan Liverpool ile Everton 1-1 berabere kaldı
İngiltere Premier Lig'de oynanan derbide Liverpool ile Everton sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Ligin 16. haftasında Liverpool, Anfield Stadı'nda oynanan Merseyside derbisinde Everton'ı ağırladı.
Liverpool, 42. dakikada son haftaların formda futbolcusu Mohamed Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti. Everton, rakibine 77. dakikada Wayne Rooney'nin penaltıdan attığı golle cevap verdi ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Bu sonuçla Liverpool puanını 30 yaptı. Everton ise 19 puana çıktı.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:30
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Ali Koç, F.Bahçe taraftarına seslendi!
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adil Aziz yıldırıma kabirde ki sorulardan biri ölürken FB başkanımıydın
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Başkan hakem odasını bastı!
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Düsseldorf'lu PFDK'ya,,,, "Örnekleri olan bir davranış.. O kişiye ne ceza verdiyseniz , banada aynisini verebilirsiniz" der ve bekler !
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Zengin oldular
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beko beşiktaşlı futbolcular şampıyonlar ligi galibiyetlerinde 10 bin euro prim alırken.galatasaraylılar ligde galibiyet başı 25 m euro prim alyor
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