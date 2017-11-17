Manu'ya üçlü müjde!

Manchester United menajeri Jose Mourinho, uzun süredir sakatlıkları nedeniyle takımı yalnız bırakan Zlatan İbrahimovic, Marcos Rojo ve Paul Pogba'nın, Newcastle United karşısında forma giyebileceklerini açıkladı.

Manchester United'ın üç yıldızı, yarın oynanacak Newcastle United maçıyla sahalara geri dönüyor. Anderletcht ile oynanan Avrupa Ligi mücadelesinde sakatlanan Zlatan İbrahimovic ile Marcos Rojo bu sezon ilk kez forma giyebilecek. Eylül ayında sakatlanan Paul Polga'da takımdaki yerini alabilecek.