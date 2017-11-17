Manu'ya üçlü müjde!
Manchester United menajeri Jose Mourinho, uzun süredir sakatlıkları nedeniyle takımı yalnız bırakan Zlatan İbrahimovic, Marcos Rojo ve Paul Pogba'nın, Newcastle United karşısında forma giyebileceklerini açıkladı.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:53
-
''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 30
Yorum
Savcı Ve artık su torpili ve torpilli topcuları da bir kenara bırakın sizde kimseye tölöranslı davranmayın adaletli olun ama sizde nerde adalet
-
''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 30
Yorum
Savcı Sen önce alt yapılara el at kulüplere de ki madem bu kadar yabancı alıyorsunuz alt yapınızdan da su kadar topcu cıkaracaksınız A takıma
-
''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 30
Yorum
Savcı bu nasıl bir adamdır sacma sapan isler yapma konusunda 1 numara olur herhalde
Manu'ya üçlü müjde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.