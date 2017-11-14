Mesut Özil, A Madrid'in radarında

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, La Liga takımlarından Atletico Madrid, Arsenal ile sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan ve Topçular'la yeni kontrat imzalamaya yanaşmayan Mesut Özil'i transfer etmek için harekete geçti.

Arsenal ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan ve sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Türk asıllı Alman yıldızı Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'nin özellikle istediğini öne süren İngiliz basını, İspanyol ekibinin Ocak ayında resmi girişimlere başlayacağını satırlarına taşıdı.







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Atletico Madrid, Ocak ayında Mesut ile anlaşırsa Alman futbolcu, sezon sonunda bonservissiz bir şekilde İspanya'nın yolunu tutabilecek.

Mesut Özil ile başta Manchester United olmak üzere bazı Premier Lig ekiplerinin de ilgilendiği biliniyor.