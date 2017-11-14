Mesut Özil, A Madrid'in radarında
İspanyol ekibi Atletico Madrid, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil'i gündemine aldı.
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, La Liga takımlarından Atletico Madrid, Arsenal ile sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan ve Topçular'la yeni kontrat imzalamaya yanaşmayan Mesut Özil'i transfer etmek için harekete geçti.
Arsenal ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan ve sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Türk asıllı Alman yıldızı Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'nin özellikle istediğini öne süren İngiliz basını, İspanyol ekibinin Ocak ayında resmi girişimlere başlayacağını satırlarına taşıdı.
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Atletico Madrid, Ocak ayında Mesut ile anlaşırsa Alman futbolcu, sezon sonunda bonservissiz bir şekilde İspanya'nın yolunu tutabilecek.
Mesut Özil ile başta Manchester United olmak üzere bazı Premier Lig ekiplerinin de ilgilendiği biliniyor.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:01
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İpekoğlu:"Milli Takım’ın hocası 'milli' olmalı"
Toplam 1
Yorum
40 40 yıldır nilliler çalıştırıyor geldiğimiz yer belli.
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Sizce Ay-Yıldızlılar sahaya eski formalarla çıkmalı mı?
Toplam 4
Yorum
şuayip ruha forma ile ulaşamazsınız.vatan sevgisi ,görev aşkı olmadan sadece para için oynayarak milli başarı gelmez ne yazıkki.tff istifa...
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Osmanlı hazırlıkları başlıyor
Toplam 1
Yorum
ali hala mı transfer arkadaş ilk başta elinizdekileri kullanmayı öğrenin yazık harcanan paralara
Mesut Özil, A Madrid'in radarında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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