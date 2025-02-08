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Haberler TFF 2. Lig Maçın hakemi değişti

Maçın hakemi değişti

Bugün oynanacak Vanspor FK, Elazığspor maçını yönetecek hakemler değişti. Alınan karara göre Batman bölgesi klasman hakemi Mehmet Terece'nin yerine maçta Bursa bölgesinden klasman hakemi Süleyman Soyutürk yönetecek. Soyutürk'ün yardımcılıklarını ise Mehmet Ali Keskin ile Murathan Çomoğlu yapacak. Karşılaşmada 4. hakem olarak ise Veysel Karani Özkan görevlendirildi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Maçın hakemi değişti
Bugün oynanacak Vanspor FK, Elazığspor maçını yönetecek hakemler değişti. Alınan karara göre Batman bölgesi klasman hakemi Mehmet Terece'nin yerine maçta Bursa bölgesinden klasman hakemi Süleyman Soyutürk yönetecek. Soyutürk'ün yardımcılıklarını ise Mehmet Ali Keskin ile Murathan Çomoğlu yapacak. Karşılaşmada 4. hakem olarak ise Veysel Karani Özkan görevlendirildi.
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