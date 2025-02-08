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Maçın hakemi değişti
Bugün oynanacak Vanspor FK, Elazığspor maçını yönetecek hakemler değişti. Alınan karara göre Batman bölgesi klasman hakemi Mehmet Terece'nin yerine maçta Bursa bölgesinden klasman hakemi Süleyman Soyutürk yönetecek. Soyutürk'ün yardımcılıklarını ise Mehmet Ali Keskin ile Murathan Çomoğlu yapacak. Karşılaşmada 4. hakem olarak ise Veysel Karani Özkan görevlendirildi.
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