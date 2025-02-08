DİĞER
Gurbetçi forvet
TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, devre arası transfer çalışmaları kapsamında takviyelerine devam ediyor. İzmir ekibi, Fortuna Dusseldorf'dan 18 yaşındaki forvet oyuncusu Selahattin Çankırlı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz, geleceğe yatırım yaptıkları için de mutlu olduklarını ifade etti.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.