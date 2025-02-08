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Haberler TFF 2. Lig Gurbetçi forvet

Gurbetçi forvet

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, devre arası transfer çalışmaları kapsamında takviyelerine devam ediyor. İzmir ekibi, Fortuna Dusseldorf'dan 18 yaşındaki forvet oyuncusu Selahattin Çankırlı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz, geleceğe yatırım yaptıkları için de mutlu olduklarını ifade etti.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Gurbetçi forvet
TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, devre arası transfer çalışmaları kapsamında takviyelerine devam ediyor. İzmir ekibi, Fortuna Dusseldorf'dan 18 yaşındaki forvet oyuncusu Selahattin Çankırlı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz, geleceğe yatırım yaptıkları için de mutlu olduklarını ifade etti.
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