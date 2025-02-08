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Haberler TFF 2. Lig Menemen, Emir Doğru ile anlaştı

Menemen, Emir Doğru ile anlaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, Balçova Termalspor'dan 18 yaşındaki forvet Emir Doğru'yu renklerine bağladığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz devre arası transfer çalışmaları kapsamında, Balçova Termalspor'dan 18 yaşındaki forvet Emir Doğru ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştır" ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Menemen, Emir Doğru ile anlaştı
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, Balçova Termalspor'dan 18 yaşındaki forvet Emir Doğru'yu renklerine bağladığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz devre arası transfer çalışmaları kapsamında, Balçova Termalspor'dan 18 yaşındaki forvet Emir Doğru ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştır" ifadelerini kullandı.
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