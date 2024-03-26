Hedef 6’da 6

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Menemen FK, deplasmanda Sarıyer'i 4-2 yenerek 4'te 4 yaptı ve ilk 6 sıra içindeki yerini sağlamlaştırdı. 54 puanla 5. sıradaki sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Yılmaz Vural, zorlu bir deplasmanı kayıpsız bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vural, "7. Isparta'nın 5 puan önündeyiz. Avantaj bizde ancak işi garantilemeden bir şey diyemeyiz. Kalan 6 maçımızı kazanıp ardından Play-Off'lar oynayacağız. Amacımız 1'inci Lig'e dönmek" dedi.