Haberler TFF 2. Lig Hedef 6’da 6

Hedef 6’da 6

Vural: Kalan 6 maçı kazanıp Play-Off’lar oynayacağız. Amacımız 1. Lig’e dönmek.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 06:50
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Hedef 6’da 6
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Menemen FK, deplasmanda Sarıyer'i 4-2 yenerek 4'te 4 yaptı ve ilk 6 sıra içindeki yerini sağlamlaştırdı. 54 puanla 5. sıradaki sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Yılmaz Vural, zorlu bir deplasmanı kayıpsız bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vural, "7. Isparta'nın 5 puan önündeyiz. Avantaj bizde ancak işi garantilemeden bir şey diyemeyiz. Kalan 6 maçımızı kazanıp ardından Play-Off'lar oynayacağız. Amacımız 1'inci Lig'e dönmek" dedi.
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