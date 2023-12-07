Türkiye Kupası’nda alkışlar Tokat’a

Tokat Belediye Plevne, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Samsunspor deplasmanında 3-0 yenilerek kupadan elendi. Tokat temsilcisinin futbolcularının maçın ardından kullandıkları soyunma odasını temizlemesi büyük alkış aldı. Fotoğraflar sosyal medyada yankı bulunca futbolcuların örnek davranışı da takdir topladı.

Bucaspor 1928 sürpriz peşinde Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, Türkiye Kupası 4. Tur maçında bugün Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, zor bir maça çıkacaklarını ancak kupada her takımın her takımı eleyebileceğini söyledi.