Altınordu'nun Mert'i

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta Nazilli Belediyespor'a evinde 3-2 kaybeden ve geride kalan haftayı bay geçen Altınordu, savunma hattına bir takviye gerçekleştirdi. Kırmızı-lacivertli ekip, 1461 Trabzon ile yollarını ayıran 26 yaşındaki stoper Mert Özmen'i kadrosuna kattı. İzmir ekibi, yaptığı açıklamada; Mert Özmen'e başarılar diledi.

DÖRDÜNCÜ TAKVİYE

Öte yandan yeni sezonda kadrosunu büyük oranda altyapı patentli oyunculardan kuran Altınordu, dış transferde daha önce Arif Morkaya, Onur Toprak ve Keni Var Uzun'u kadrosuna katmayı başarmıştı. Geçen sezon Trendyol 1.Lig'den TFF 2.Lig'e düşen Altınordu'da teknik direktör Atilla Kücüktaka da hedeflerinin yeniden 1.Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.