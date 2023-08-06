Kısa... kısa...

3. lig takımlarından Mardin 1969 Spor, transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli sol bek oyuncusu Yasin Reis'i yeniden kadrosuna dahil etti. Yasin Reis, takıma yeniden dahil olduğu için mutlu duyduğunu belirtti.

Denizlispor'da bir sıkıntı daha yaşandı. Alacaklarından kaynaklı antrenmana çıkmak istemeyen 2 futbolcuya teknik ekip de destek verince, gerçekleştirilmesi planlanan antrenman iptal edildi.

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesi A takım kadrosuna dahil edilen genç kanat oyuncuları İlkan Sever ve Yusuf Talga, profesyonel sözleşme imzaladı.