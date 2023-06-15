Haberler TFF 2. Lig Bucaspor 0 - 3 Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Şanlıurfaspor TFF 1. Lig'de

Bucaspor 0 - 3 Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Şanlıurfaspor TFF 1. Lig'de

TFF 2. Lig play-off final maçında Şanlıurfaspor, Bucaspor'u 3-0 mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükseldi. Şanlıurfaspor'u 1. Lig'e taşıyan goller Mert (2) ve Behlül'den geldi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 20:58 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 21:18
Bucaspor 0 - 3 Şanlıurfaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Şanlıurfaspor TFF 1. Lig'de

TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 36. dakikasında Şanlıurfaspor, Behlül'ün golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı Şanlıurfaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Şanlıurfaspor ikinci yarıda da oldukça etkili bir performans sergiledi. 52. dakikada Mert, farkı 2'ye çıkaran isim oldu. Bu golden 3 dakika sonra Mert kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Şanlıurfaspor karşılaşmayı 3-0 kazanarak TFF 1.Lig'e yükselmeyi başardı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdem Bayık xx

Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış xx, Abdullah Balikuv x, Onur Özcan x, Erhan Kartal xx (Sadık Baş dk. 61 x), Çağrı Giritlioğlu x, Ahmet Aslan x (İlhan Depe dk. 46 xx), Furkan Çil xx (Taşkın Çalış dk. 61 xx), Saruhan Fındıkcı xx (Cuma Menize dk. 73 xx), Erhan Çelenk xx, Berke Bıyık x (Erhan Şentürk dk. 73 xx), Mehmet Fuat Gölbaşı xx

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Şanlıurfaspor: Aydın Bağ xxx, Seyit Gazanfer xx, Abdulsamet Burak xx, Mehmet Yiğit xxx, Feyyaz Belen xxx, Cumali Bişi xx (İbrahim Sürgülü dk. 87 ?), Mehmet Alp Kurt xxx (Adem Eren Kabak dk. 67 xx), Erkam Develi xxx (Hüseyin Erkan dk. 77 xx), Mert Çapar xxx (Doğacan Diker dk. 77 xx), Behlül Aydın xxx (Alpay Koçaklı dk. 67 xx), Kemal Rüzgar xx

Teknik Direktör: Zafer Turan

Goller: Behlül Aydın (dk. 36), Mert Çapar (dk. 52 ve 56) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Erkam Develi, Mert Çapar (Şanlıurfaspor), Cuma Menize (Bucaspor 1928)

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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