Buca gerekeni yapacak

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakalarken, doğrudan üst lig olasılıklarını da hesaplamaya başladı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, İskenderun'u yenmeleri durumunda şampiyonluk için Kocaelispor'un iki hafta üst üste mağlup olmasını bekleyeceklerini belirtip "Biz üstümüze düşeni yapacağız, gerisini göreceğiz" dedi.
2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakalarken, doğrudan üst lig olasılıklarını da hesaplamaya başladı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, İskenderun'u yenmeleri durumunda şampiyonluk için Kocaelispor'un iki hafta üst üste mağlup olmasını bekleyeceklerini belirtip "Biz üstümüze düşeni yapacağız, gerisini göreceğiz" dedi.