Yıldırım Erzincan’da

2. Lig Beyaz Grup'taki 24Erzincanspor Hikmet Sevim'in yerine yeni ismi belirledi. Kırmızı- siyahlılar, teknik direktörlük koltuğuna Ahmet Yıldırım'ı getirdi. Son olarak Amed'i çalıştıran Ahmet Yıldırım, daha önce Erzurumspor ve Sakaryaspor gibi takımlarda da görev aldı.
2.Lig Beyaz Grup'taki 24Erzincanspor Hikmet Sevim'in yerine yeni ismi belirledi. Kırmızı- siyahlılar, teknik direktörlük koltuğuna Ahmet Yıldırım'ı getirdi. Son olarak Amed'i çalıştıran Ahmet Yıldırım, daha önce Erzurumspor ve Sakaryaspor gibi takımlarda da görev aldı.