Haberler TFF 2. Lig Şanssızlık!

Şanssızlık!

Teknik direktör Mesut Toros: Galibiyet serisini sürdürmek istiyorduk ama olmadı. Golcülerimiz şanssızdı. Gollük pozisyonları değerlendiremediler.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 06:50
Şanssızlık!

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 galibiyetin ardından 10 kişi tamamladığı Ankaraspor deplasmanında golsüz eşitliğe razı olan Nazilli Belediyespor, bu maçı unutup Amed Sportif randevusuna odaklanacak. Son 3 maçı 7 puanla geçen siyah-beyazlılarda teknik direktör Mesut Toros, "Ankara deplasmanına galibiyet için gitmiştik. Başlattığımız galibiyet serisini sürdürmek istiyorduk ama olmadı" dedi ve devam etti:

PLANLAR BOZULDU

"Golcülerimiz şanssızdı. Ellerine geçirdikleri gollük pozisyonları değerlendiremediler. Biz ilk yarıya kontrollü başladık. Rakibimizin kalemize gelen ataklarını defansımız engelledi. Oyuncularımız ikinci yarıda rakip kalede gol aramaya başladılar. Şükrü Kaan yakaladığı gollük pozisyonları değerlendiremedi. Mert Er'in 72'de gördüğü ikinci sarı kart ile oyun dışı kalması planlarımızı bozdu. Tek puana razı olduk. Artık Amed maçına odaklanacağız."

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