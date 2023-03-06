Haberler TFF 2. Lig Urfa’dan tarihi fark!

Urfa’dan tarihi fark!

Beyaz Grup’ta şampiyonluğu kovalayan Şanlıurfaspor, Tarsus İdmanyurdu’nu 11-0 yenerek tarihi bir zafer aldı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Urfa’dan tarihi fark!
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışı içinde olan Şanlıurfaspor'un, Tarsus İdmanyurdu'yla karşılaştığı maçtan tarihi bir sonuç çıktı. Sarı-yeşilli ekip, sahadan 11-0'lık zaferle ayrıldı. Mert Çapar (2), Kemal Rüzgar (2), Adem Eren Kabak (2), Behlül Aydın, Bünyamin Balat (3) ve Yakup Alkan galibiyeti getiren golleri kaydetti. Profesyonel liglerdeki en farklı galibiyetlerden birini alan Şanlıurfaspor, bu zaferle 41 puana ulaştı. Maç eksiğiyle lider Çorumspor'un 3 puan gerisinde olan sarı-yeşilliler, gelecek hafta Bayburt'a konuk olacak.
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