İskenderunspor'un yeni teknik direktörü Levent Şahin oldu

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor, teknik direktörlük görevine Levent Şahin'in getirildiğini duyurdu. Şahin, bu sezon hiçbir ücret almadan çalışacak. Tecrübeli teknik adamın Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybettiği ifade edildi.

İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sayın Levent Şahin ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Sayın Levent Şahin, hiçbir ücret almadan takımımızda görev yapacaktır. Anne memleketi İskenderun olan hocamız Sayın Levent Şahin, yaşadığımız deprem felaketinde 3 kuzenini ve bir eniştesini İskenderun'da kaybetmiştir. İlk andan itibaren her yarayı sarmak adına büyük bir çaba göstererek acımızı paylaşan ve bu süreçte takımımızın başına geçen hocamıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.