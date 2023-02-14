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TFF 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor ligden çekilmek istiyor

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, yaşanan depremlerin ardından ligden çekilmek için TFF’ye başvurdu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 11:10
TFF 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor ligden çekilmek istiyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından çevre illerde depremden etkilenen takımlar ligden çekilme taleplerini TFF'ye iletmeye devam ediyorlar.

TFF, geçtiğimiz günlerde ligden çekilmek isteyen takımların başvurularını kabul etti.

Bu takımlardan biri de TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor oldu.

Alınan bilgiye göre Sivas Belediyespor Kulübü yönetimi de yaşanan deprem, ekonomik sıkıntı ve birçok futbolcusunun ailesinin yanına gitmesini sebep göstererek ligin kalan bölümü için hakları saklı kalmak kaydıyla lige devam etmeyeceklerini TFF'ye bildirdiler.

Son kararı federasyon verecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Sivas BElediyespor çıktığı 22 maçta aldığı 1 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar ligde 11 puanla 19. sırada yer alıyor.

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