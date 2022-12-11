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İskenderunspor'da ayrılık! Bülent Yenihayat istifa etti

TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'da teknik direktör Bülent Yenihayat ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Bucaspor maçı sonrası Bülent Yenihayat'ın istifasını sunduğu belirtildi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 19:18
İskenderunspor'da ayrılık! Bülent Yenihayat istifa etti

TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'da teknik direktör Bülent Yenihayat ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Bucaspor maçı sonrası Bülent Yenihayat'ın istifasını sunduğu belirtildi.

İstifanın kulüp başkanı Hakan Bolat ve yönetim kurulu tarafından kabul edildiği aktarılan açıklamada, "Geçen sezon TFF 3. Lig'de takımımıza şampiyonluk yaşatarak 26 yıllık özlemimize son veren ve görev süresince büyük bir özveri ile çalışmalarını yürüten Bülent Yenihayat'a İskenderunspor Kulübü olarak teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine ve ekibine başarı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İskenderunspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bugün Bucaspor 1928'e 2-1 yenilmişti.

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