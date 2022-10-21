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SPOR TOTO 2. LİG HABERLERİ | Kastamonuspor'da Metin Akpunar dönemi sona erdi

Son dakika haberleri... Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Galatasaray'a 7-0'lık skorla mağlup olmuştu. Kırmızı-siyahlı ekip, karşılaşmanın ardından teknik direktör Metin Akpunar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 08:32
SPOR TOTO 2. LİG HABERLERİ | Kastamonuspor'da Metin Akpunar dönemi sona erdi

TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor, Teknik Direktör Metin Akpunar ve ekibiyle yollarını ayırdığını duyurdu.

TFF 2. Lig'de mücadele eden ve önceki gün Galatasaray ile karşılaştığı maçta 7-0'lık skorla mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden GMG Kastamonuspor, Teknik Direktör Metin Akpunar ve ekibiyle yollarını ayırdı. GMG Kastamonuspor yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yeni teknik direktörün belli olacağı süreye kadar takımın Antrenör Göktuğ Ertetik yönetiminde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Metin Akpunar ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz. Yeni teknik direktörümüz belli olana kadar takımımız antrenörümüz Göktuğ Ertetik himayesinde çalışmalarını sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

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