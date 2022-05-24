Haberler TFF 2. Lig Tarsus İdman Yurdu - Karacabey Belediyespor: 2-2 Penaltılar: 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tarsus İdman Yurdu - Karacabey Belediyespor: 2-2 Penaltılar: 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşında normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 sona eren maçta Tarsus İdman Yurdu'na penaltı atışları sonucu 4-1 üstünlük kuran Teco Karacabey Belediyespor, finale yükseldi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 23:12
Tarsus İdman Yurdu - Karacabey Belediyespor: 2-2 Penaltılar: 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Teco Karacabey Belediyespor 2-2 biten karşılaşmada Tarsus İdman Yurdu'na penaltı atışlarında 4-1 üstünlük kurdu ve finale yükseldi.

İki takım, 0-0 tamamlanan ilk maçın rövanşında Tarsus İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Teco Karacabey Belediyespor, 19. dakikada Bekir Can Kara'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Tarsus İdman Yurdu, 24. dakikada Cengiz Ötkün ve 45. dakikada Artun Akçakın'ın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Karacabey Belediyespor, 64. dakikada Uğur Mustafa Türk'ün penaltıdan attığı golle durumu 2-2'ye getirdi ve normal süre bu skorla tamamlandı.

Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük kuran Teco Karacabey Belediyespor, adını finale yazdırdı.

Karacabey Belediyespor, finalde Bodrumspor ile Spor Toto 1. Lig'e çıkmak için karşılaşacak.



Kaynak: AA
DİĞER
'Çıplak fotoğraf' itirafıyla gündem olmuştu! Aslı Bekiroğlu'nun annesine benzerliği sosyal medyada olay oldu! Görenler şaştı kaldı...
Demet Özdemir’den bornozlu poz! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşinden cesur paylaşım geldi! Seda Sayan bakın ne tepki verdi
TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!"
Muriqi transferinde flaş gelişme! Görüşmeler başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bayburtspor evinde Bodrumspor'a 3-0 mağlup oldu
Kocaelispor’dan çifte imza!
Mehmet Büyükekşi kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? | TFF Başkanı olacağı iddia edilen Mehmet Büyükekşi'nin hayatı
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karacabey Belediyespor finale yükseldi! Karacabey Belediyespor finale yükseldi! 23:12
Fenerbahçe yarı final serisinde öne geçti Fenerbahçe yarı final serisinde öne geçti 23:08
Muriqi transferinde flaş gelişme! Görüşmeler başladı Muriqi transferinde flaş gelişme! Görüşmeler başladı 22:51
Belözoğlu'dan Arda sözleri! "Çok iddialı olacak ama..." Belözoğlu'dan Arda sözleri! "Çok iddialı olacak ama..." 22:30
Karşıyaka'yı yenen A. Efes yarı finalde! Karşıyaka'yı yenen A. Efes yarı finalde! 21:27
Ankaragücü transferi resmen duyurdu! Ankaragücü transferi resmen duyurdu! 21:06
Daha Eski
Arnavutköy Belediye 2. Lig'e yükseldi! Arnavutköy Belediye 2. Lig'e yükseldi! 21:01
Zouma suçunu kabul etti! Karar ne olacak? Zouma suçunu kabul etti! Karar ne olacak? 20:23
Bayburtspor evinde Bodrumspor'a 3-0 mağlup oldu Bayburtspor evinde Bodrumspor'a 3-0 mağlup oldu 19:49
Kocaelispor’dan çifte imza! Kocaelispor’dan çifte imza! 19:46
Kocaelispor’da Omolo ile yollar ayrıldı Kocaelispor’da Omolo ile yollar ayrıldı 19:44
Medvedev ve Pliskova Fransa Açık'ta 2. tura yükseldi Medvedev ve Pliskova Fransa Açık'ta 2. tura yükseldi 19:23