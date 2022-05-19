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Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü İlker Püren oldu!

Sakaryaspor'da alınan kararla birlikte teknik direktör Tuncay Şanlı ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.Tuncay Şanlı'nın ardından göreve gelecek isim merakla beklenirken Sakaryaspor yönetimi 38 yaşındaki İlker Püren'le anlaşma sağlandığını resmen duyurdu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 17:58
Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü İlker Püren oldu!

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin İlker Püren." ifadelerine yer verildi.

Püren, son olarak TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ankaraspor'da görev yapmıştı.

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