Sakarya tam gaz

Spor Toto 1. Lig'e yükselme adına rüzgarı arkasına alan Sakaryaspor, konuk ettiği Diyarbekirspor'u farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. İlk yarım saati temposuz geçen maçta Tatangalar, 32'de Hurşit Taşçı ile öne geçti. Ceza sahası dışından sert vuran Hurşit topu ağlara gönderdi: 1-0. 45+1'de Tahir penaltı bekledi ancak hakem 'devam' dedi. 49. dakikada sol kanattan yapılan ortaya ceza sahası dışından gelişine nefis vuran Oğuz Kocabal farkı 2'ye yükseltti: 2-0. 78'de Diyarbekir'in penaltı beklentisi yanıtsız kaldı.



PAZAR GÜNÜ RAKİP ERGENE

Maçın 89. dakikasında Diyarbekirspor'da İbrahim Has yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gördü. Mücadelenin 90+5. dakikasında Ali Özgün kaleciyi çalımlayıp topu ağlara yolladı ve skoru tayin etti: 3-0. Lider Sakarya'nın en yakın takipçisi 1461 Trabzonspor, deplasmanda Bayburt'a son anlarda yediği golle 1-0 mağlup oldu. Geçen hafta farkı 1'e düşüren 1461 Trabzon bu yenilgiyle yeniden 4 puan geride kaldı. Sakarya, pazar günü saat 14.00'te Ergene'ye konuk olacak.