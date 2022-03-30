Haberler TFF 2. Lig Bayburtspor 1-0 1461 Trabzon (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bayburtspor 1-0 1461 Trabzon (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor haberi... TFF 2. Lig'de heyecan 32. hafta mücadeleleri ile sürdü. 32. hafta karşılaşmasında Bayburtspor sahasında 1461 Trabzonspor'u konuk etti. Mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 16:55
Bayburtspor 1-0 1461 Trabzon (MAÇ SONUCU ÖZET)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 32. hafta maçında Bayburt Özel İdarespor, evinde Hekimoğlu Trabzon FK'yı ağırladı. Mücadeleyi Bayburt, Tayyib Kanarya'nın 90+11'de penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı. Hekimoğlu'nda Erkul Küçük 90+9'da kırmızı kart gördü.

Bayburt Özel İdarespor, bu sonuçla beraber puanını 52'ye çıkarttı ve 8. sırada yer aldı. Hekimoğlu Trabzon FK, bu sonucun ardından 67 puanda kaldı ve 2. sırada yer aldı.

Bayburt Özel İdarespor, önümüzdeki hafta İnegölspor deplasmanına konuk olacak. Hekimoğlu Trabzon FK ise evinde Sarıyer'i ağırlayacak.

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