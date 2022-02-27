Haberler TFF 2. Lig Sivas Belediyespor 2-2 Vanspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sivas Belediyespor 2-2 Vanspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 2. Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Sivas Belediyespor ile Vanspor, Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Sivas Belediyespor'un gollerini Yasin Elmas ve Doğan Karakuş kaydetti. Vanspor'un golleri Hamza Küçükköylü'den geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 16:30
Sivas Belediyespor 2-2 Vanspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta maçında Sivas Belediyespor ile Vanspor, Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı gollerin atıldığı maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Ev sahibi takımın golleri 61. dakikada Yasin Elmas ve 72. dakikada Doğan Karakuş'tan gelirken, konuk ekibin gollerini 15 ve 55. dakikalarda Hamza Küçükköylü kaydetti.

Bu sonuçla her iki takım da puanını 49'a yükseltti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta maçında Sivas Belediyespor, 4 Mart Cuma günü saat 14.30'da Somaspor deplasmanına konuk olacak. Vanspor ise 5 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Bayburt GÖİ'yi ağırlayacak.

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