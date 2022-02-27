Sakaryaspor 2-2 İnegölspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Sakaryaspor ile İnegölspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İki takım, karşılıklı gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sakaryaspor'un golleri 39. dakikada Tahir Babaoğlu (p) ve 64. dakikada Ümit Kurt'tan gelirken, İnegölspor'un gollerini 8. dakikada Ersel Aslıyüksek ve 29. dakikada Ömer Faruk Ermeç kaydetti.

Öte yandan İnegölspor'da Serkan Sözmen, mücadelenin 37. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Sakaryaspor bu sonuçla puanını 59'a yükselterek liderliğini sürdürdü. İnegölspor ise puanını 38'e çıkardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta maçında Sakaryaspor, 5 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Niğde Belediye'yi konuk edecek. İnegölspor ise aynı gün ve aynı saatte Turgutluspor'u ağırlayacak.