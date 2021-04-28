Alt ligden haberler

ŞAMPİYONLUK GÜNÜ

Beyaz Grup'ta haftalar önce şampiyonluk ipini göğüsleyen Manisa FK, son iç saha maçında Gümüşhane'yle karşılaşıyor. 16.00'da başlayacak mücadelenin ardından siyah-beyazlılar, şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak. Pandemi sebebiyle ekstra kutlama olmayacak.

KARAN, İŞİ BİTİRECEK

Kümede kalma yolunda cumartesi günü Keçiörengücü'nü konuk edecek Menemenspor, hedefe kilitlendi. Ligde kalmayı garantilemek istediklerini belirten teknik direktör Ümit Karan, "Puan alırsak hiçbir maça bakmadan bunu ilan edeceğiz. Aksi sonuç düşünmüyoruz" dedi.