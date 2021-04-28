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Alt ligden haberler

. Lig ve 3. Lig'den haberleri sizler için derledik.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Alt ligden haberler

ŞAMPİYONLUK GÜNÜ

'ta haftalar önce şampiyonluk ipini göğüsleyen , son iç saha maçında 'yle karşılaşıyor. 16.00'da başlayacak mücadelenin ardından siyah-beyazlılar, şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak. Pandemi sebebiyle ekstra kutlama olmayacak.

KARAN, İŞİ BİTİRECEK

Kümede kalma yolunda cumartesi günü 'nü konuk edecek , hedefe kilitlendi. Ligde kalmayı garantilemek istediklerini belirten teknik direktör , "Puan alırsak hiçbir maça bakmadan bunu ilan edeceğiz. Aksi sonuç düşünmüyoruz" dedi.

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