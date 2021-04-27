Haberler TFF 2. Lig Son dakika spor haberi: Şampiyon Manisa FK kupasına kavuşuyor

Son dakika spor haberi: Şampiyon kupasına kavuşuyor

Son dakika spor haberi: Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 36. hafta maçında , sahasında ’u konuk edecek. Bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Manisa, maç sonrası kupasına kavuşacak.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 16:07
Son dakika spor haberi: Şampiyon Manisa FK kupasına kavuşuyor
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 36. haftasında , yarın evinde 'la karşılaşacak. 'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Ligde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden , Gümüşhanespor engelini de aşarak namağlup unvanını korumak istiyor. Manisa FK, maçın ardından gerçekleşecek kupa seremonisiyle başarısını taçlandırarak şampiyonluk kupasına kavuşacak.
Manisa Futbol Kulübü, Gümüşhanespor'la ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.

MÜCADELENİN HAKEMİ LÜTFULLAH ASLAN

Manisa FK - Gümüşhanespor müsabakasını hakem yönetecek. Aslan'ın yardımcılıklarını ve yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise olacak.
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