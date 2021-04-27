Son dakika spor haberi: Şampiyon Manisa FK kupasına kavuşuyor
Son dakika spor haberi: Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 36. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Gümüşhanespor’u konuk edecek. Bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Manisa, maç sonrası kupasına kavuşacak.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 36. haftasında Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde Gümüşhanespor'la karşılaşacak. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Ligde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Manisa FK, Gümüşhanespor engelini de aşarak namağlup unvanını korumak istiyor. Manisa FK, maçın ardından gerçekleşecek kupa seremonisiyle başarısını taçlandırarak şampiyonluk kupasına kavuşacak.
Manisa Futbol Kulübü, Gümüşhanespor'la ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.