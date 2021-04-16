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Son dakika spor haberi: bir rekora imza attı

Son dakika spor haberi: . Lig'in bitimine 5 hafta kala . Lig'e çıkmayı garantileyen , bir rekor kırdı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 08:29
Son dakika spor haberi: Eyüpspor bir rekora imza attı

34 haftanın ardından puanını 82'ye çıkaran , 2'nci Lig'de tüm zamanların en yüksek puanına ulaşarak rekor kırdı.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 34'üncü hafta maçında deplasmanda 'u 1-0 mağlup eden , 2013-2014 sezonunda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 'nın 34 maç sonunda topladığı 81 puanlık rekorunu kırdı. 55'inci dakikada 'dan transfer edilen 'nın golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanan ve hanesine 3 puan ekleyen İstanbul temsilcisi, puanını 82'ye çıkararak 2'nci Lig'de tüm zamanların en yüksek puanına ulaştı.

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