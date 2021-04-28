Haberler TFF 2. Lig Şampiyon Manisa FK kupasına kavuştu

Şampiyon kupasına kavuştu

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olan , sezonun son amçında 'u 6-0'lık skorla devirdi ve maçın ardından kupasına kavuştu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 18:08
Şampiyon Manisa FK kupasına kavuştu

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olarak TFF 1'inci Lig'e yükselen , kupasını 'u 6-0 mağlup ettiği sezonun son iç saha maçından sonra aldı. Ligde çıktığı 35 maçta bileği hiç bükülmeyip 'le deplasmanda oynayacağı son sınav öncesi 83 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, kupasına evinde kavuştu. Şampiyonluk maçında siyah-beyaz balonlar ve bayraklarla süslendi. 'lı futbolcular, maç sonrası sahada oluşturulan platforma isimleri tek tek anons edilerek çıktı. Bazı futbolcular kupa törenine çocuklarıyla birlikte katılırken, tüm takım şampiyonluk tişörtleri giydi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle madalya töreninde madalyalar futbolcuların boyunlarına takılmayıp ellerine verildi.

Manisa FK'da takım kaptanı 'e kupayı Müdürü ve Asbaşkan beraber verdi. Nizamettin'in kupayı havaya kaldırmasıyla siyah-beyazlılar büyük coşku yaşadı. Hamdi Kutval, törende yaptığı konuşmada şampiyonlukta emeği geçenleri kutlayıp, "Gönlüm ve deliğim odur ki bir sezon sonra bir kupayı da size vermek için burada buluşuruz. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun" dedi. Engin Anlı ise bir sezonun emeklerini şampiyonlukla taçlandırdıkları için çok mutlu olduklarını ancak koronavirüs pandemisi yüzünden taraftarlarından uzak olmaları nedeniyle kupa törenini buruk yaşadıklarını söyledi. ve Manisa FK Başkan ise törene katılmadı.

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